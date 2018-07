Egípcio é acusado de abuso sexual em hotel de NY

Omar é atualmente presidente da companhia El-Mex Salines. Ele foi preso ontem, após a camareira acusá-lo de abuso sexual, segundo a polícia. Um porta-voz da polícia disse que a camareira, de 44 anos, foi chamada no domingo ao quarto de Omar, no 10º andar do luxuoso Hotel Pierre, em Manhattan, para trocar lençóis. "Ao entrar no quarto, ela foi abusada sexualmente", disse o porta-voz, sem dar mais detalhes. Omar está detido e foi acusado de abuso sexual, cárcere privado e assédio.

Há menos de duas semanas, Strauss-Kahn, uma importante figura da política francesa e apontado como favorito na disputa à presidência do ano que vem, foi acusado de atacar sexualmente e tentar estuprar uma camareira em outro luxuoso hotel de Nova York. Strauss-Kahn afirma ser inocente. As informações são da Dow Jones.