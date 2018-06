Egípcio nega envio de carta de paz a Israel Uma carta supostamente enviada a Israel pelo novo presidente do Egito, Mohamed Morsi, mexeu com os bastidores diplomáticos do Oriente Médio. No texto, Morsi pede a manutenção da paz regional. Israel garante que a carta é genuína e seria uma resposta à mensagem enviada pelo presidente israelense, Shimon Peres, cumprimentando os muçulmanos pelo mês sagrado do Ramadã. Morsi nega ter enviado a carta, na qual ele teria dito, em inglês, que está fazendo todos os esforços para colocar o processo de paz nos trilhos e obter segurança e estabilidade para todos, incluindo os israelenses. / AP