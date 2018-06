Egípcios ateiam fogo em sede partidária de Shafiq, diz mídia

O canal privado Al-Hayat transmitiu imagens de um incêndio no gabinete de campanha de Shafiq no distrito de Dokki, no Cairo, dizendo que foi causado por um grupo de manifestantes. Não houve feridos, segundo a emissora.

Shafiq foi o último primeiro-ministro de Hosni Mubarak e o seu sucesso no primeiro turno das eleições presidenciais irritou manifestantes que o consideram um símbolo do regime do presidente deposto. Ele enfrentará Mohamed Mursi, da Irmandade Muçulmana, em 16 e 17 de junho.

A agência estatal de notícias Mena disse que um grupo de manifestantes havia invadido a sede de campanha e vandalizado antes de atear fogo.