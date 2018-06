Egípcios entram em choque antes de referendo

De acordo com testemunhas, diversas pessoas ficaram feridas enquanto os confrontos iniciados nas proximidades de uma mesquita espalhavam-se para outras regiões da cidade mediterrânea. Essas testemunhas disseram que os defensores da nova Constituição para o Egito chegaram a sacar espadas, enquanto opositores começaram a atirar pedras depois do sermão do clérigo salafita. Pelo menos dois carros foram incendiados.

Autoridades religiosas ordenaram recentemente que as mesquitas não fossem usadas como palanque para o referendo, que começa amanhã. No entanto, diversos clérigos, especialmente os mais conservadores, aproveitaram para estimular seus eleitores a aprovarem a proposta elaborada por um painel constituinte dominado por islamitas. As informações são da Associated Press.