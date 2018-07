Egípcios escolhem hoje membros da Câmara

Os islamitas dominaram as eleições para a Câmara Baixa, a mais poderosa das duas casas no Parlamento, nas eleições que começaram no dia 28 de novembro e terminaram em janeiro, a primeira desde a queda de Hosni Mubarak.

O partido secular, Egípcios Livres, anunciou o boicote às eleições para o Concelho da Shura em protesto contra as violações às leis eleitorais egípcias pelos partidos islamitas durante a votação para a Câmara Baixa, similar à Câmara dos Deputados no Brasil.

Integrantes do partido secular acusam os islamitas de terem feito uso pesado de slogans religiosos durante a campanha e por terem feito propaganda eleitoral até o dia das eleições. O porta-voz islamita negou o uso inapropriado de slogans e disse que todos os grupos fizeram campanha até o dia do pleito. A aliança secular e liberal, incluindo os partidos mais jovens, que levou à renúncia de Mubarak no ano passado, teve um desempenho pobre nas eleições para a Câmara Baixa.

Constituição

De acordo com o plano de transição para o governo do Egito, terminadas as eleições para o Conselho da Shura, o Parlamento deverá escolher 100 membros para escrever a nova Constituição do país. A Junta Militar deve então transferir o poder para o presidente civil que deverá ser eleito até o final de junho. Os militares estão sendo acusados de má administração do período de transição, de não levarem à frente as reformas e de manterem o regime de Mubarak intacto.

A votação desde domingo ocorre dias após milhares de egípcios tomarem as ruas do país em comemoração ao primeiro aniversário da queda do regime de Mubarak e para exigir a saída do conselho militar.