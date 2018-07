Egípcios protestam contra candidatos do antigo regime Mais de 10 mil islamitas egípcios saíram em protesto nesta sexta-feira no Cairo para exigir que membros do regime do ex-presidente Hosni Mubarak sejam impedidos de se candidatar nas eleições do mês que vem. Os grupo se reuniu na praça Tahrir, símbolo dos protestos populares que levaram à queda de Mubarak, gritando "nada de sobras do antigo regime!".