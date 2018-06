Egípcios protestam contra estado de emergência

Na noite de domingo, milhares de manifestantes se encontraram em Port Said, Ismailiya e Suez para protestar contra a declaração de estado de emergência de 30 dias em três cidades do Canal de Suez e suas províncias vizinhas. Essas províncias foram as mais atingidas por uma onda de manifestações no fim de semana. Os conflitos deixaram mais de 50 mortos.

Morsi declarou o estado de emergência em um discurso televisionado na noite de domingo e avisou que não hesitará em tomar mais medidas para conter a recente onda de violência no Egito.

As informações são da Associated Press.