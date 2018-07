Egípcios protestam contra lentidão nas reformas Milhares de egípcios se manifestaram hoje para exigir mudanças políticas no país. Muitos demonstram cada vez mais sua insatisfação com o comando militar, pelo ritmo lento nas reformas. Mais de 28 movimentos convocaram a manifestação para pressionar o Conselho Supremo das Forças Armadas - que tomou o poder após a deposição do presidente Hosni Mubarak, em fevereiro - a responder a suas demandas. No Cairo, milhares foram até a Praça Tahrir, epicentro do movimento de protestos que derrubou Mubarak e onde centenas de pessoas protestam há uma semana.