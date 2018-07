Egípcios protestam contra proposta de Constituição

Os protestos começaram horas depois de o Painel Constituinte do Egito ter aprovado na manhã desta sexta-feira um rascunho de Constituição, que será levada a referendo, para substituir a Lei magna egípcia que vigorou durante a ditadura de Hosni Mubarak. O anúncio foi feito pelo deputado Hossam el-Ghiriani.

A Assembleia, dominada pelos islamitas, aprovou os 234 artigos em uma maratona de 16 horas que começou na quinta-feira e avançou pela madrugada de hoje. O documento foi redigido nos moldes da Constituição da era Mubarak, mas com ênfase maior no aspecto religioso.

Os aliados do presidente Mohammed Morsi aceleraram a aprovação da proposta em meio a temores de que o Judiciário tente dissolver a Assembleia Constituinte em uma reunião prevista para o fim de semana.

A Assembleia Constituinte passará agora o documento a Morsi e, segundo deputados constituintes, ele será submetido a um referendo nacional dentro de até duas semanas.

O Painel Constituinte passou a ser dominado por islamitas após deputados cristãos e seculares terem se retirado em protesto contra menções à lei islâmica (sharia) incluídas na Constituição. Os delegados que abandonaram a assembleia foram substituídos por políticos religiosos.

Grupos laicos, de esquerda e nacionalistas, acusam o governo da Irmandade Muçulmana - o primeiro eleito democraticamente no Egito - de tentar impor leis religiosas e retomar os poderes ditatoriais de Mubarak, deposto no início do ano passado. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.