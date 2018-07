Egípcios protestam para apoiar candidato à presidência Cairo, 6 - Milhares de pessoas estão protestando no Cairo, capital do Egito, em demonstração de apoio a Hazem Abu Ismail, um islamita ultraconservador que pretende concorrer à presidência do país. O pré-candidato pode ser desclassificado em razão do anúncio de que sua mãe é cidadã norte-americana.