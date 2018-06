Egípcios tentam invadir palácio presidencial A região do palácio presidencial no Cairo voltou a se converter ontem em praça de guerra, na segunda semana de tensão entre a oposição laica e o governo da Irmandade Muçulmana. A polícia afastou a multidão com jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Manifestantes, do outro lado, atiravam pedras e coquetéis molotov contra o prédio e as forças de segurança.