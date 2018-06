Egípcios vão às urnas em referendo constitucional O egípcios formaram longas filas nesta terça-feira do lado de fora das seções eleitorais em todo o país, para referendar uma nova ConstituIção que representa um marco no projeto dos militares para o país, colocado em prática após a derrubada do presidente islamita Mohammed Morsi, em julho. Um homem de 25 anos morreu durante protesto contra o referendo na província de Bani Suef, ao sul do Cairo.