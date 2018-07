Egípcios votam na última etapa eleições parlamentares Eleitores egípcios comparecem às urnas nesta quarta-feira, o segundo dia da última rodada das eleições que escolherão o primeiro Parlamento após o levante que derrubou Hosni Mubarak em fevereiro. As urnas foram abertas às 8h (horário local, 4h em Brasília) nas províncias de Qaliubiya, Gharbiya e Daqahliya, no delta do rio Nilo; na província do Vale Novo e ao sul, em Minya e Qena. Também votam os eleitores da província fronteiriça de Matruh e em Sinai do Sul e Sinai do Norte.