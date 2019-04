Egípcios votam referendo que prorroga mandato do presidente até 2030

CAIRO - Os egípcios começaram a votar neste sábado, 20, um referendo sobre emendas constitucionais que permitiriam ao presidente Abdul Fatah al Sisi se manter no poder até 2030. Se aprovadas, as medidas também dão mais poderes ao chefe do Estado e das Forças Armadas, diminuindo a independência do poder judicial. As votações vão se prolongar por três dias, até a próxima segunda-feira, 22 .

Sisi foi votar esta manhã no colégio de Al Shahid Mustafa Yousri, no bairro de Heliópolis. No bairro de Zamalek, no Cairo, dezenas de pessoas esperavam desde antes da abertura das sessões nas portas da escola de Al Zamalek para exercer seu direito de voto. O colégio está fortemente vigiado por militares mascarados e os eleitores são organizados por membros da Polícia e dos serviços secretos.

No plebiscito, os egípcios votam "Sim" ou "Não" para um pacote de emendas constitucionais aprovadas nesta semana pelo Parlamento do país, entre as quais se destaca um artigo que permite a Sisi ampliar seu mandato atual de quatro para seis anos, até 2024, e voltar a concorrer a um terceiro mandato de seis anos. / EFE