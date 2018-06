Egito: 1 pessoa morre em repressão da polícia a protesto

O grupo manifestou-se na Universidade do Cairo depois de um veredicto do tribunal na quarta-feira contra um grupo de jovens mulheres. Os manifestantes deixaram o campus da universidade e marcharam pela principal avenida da cidade, onde houve o confronto com a polícia.

Pelo menos um estudante foi morto durante o conflito, de acordo com um fonte no setor de segurança que falou sob a condição de anonimato. Oito ficaram feridos por inalação do gás lacrimogêneo ou por confronto direto com as forças de segurança, disse o oficial do Ministério da Saúde Khaled el-Khatib.

Os protestos desfiam a nova lei que criminaliza manifestações realizadas sem autorização da polícia. Os infratores podem levar multas e penas de prisão.

O Egito foi tomado por manifestações quase diárias desde o golpe militar que depôs Morsi em julho. Na quinta-feira, o ministro do Interior general Mohammed Ibrahim disse que as forças de segurança vão "enfrentar qualquer violação e tentativas de bloquear ruas, dificultar o movimento dos cidadãos ou obstruir seus interesses". Fonte: Associated Press.