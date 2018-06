Egito: 37 mortos em novos confrontos

Dezenas de milhares de integrantes da Irmandade Muçulmana saíram às ruas nesta sexta-feira em desafio ao estado de emergência imposto pelo governo interino depois da sangrenta repressão às manifestações pela restauração da democracia no país, nas quais mais de 600 pessoas morreram.

Os manifestantes de hoje, no entanto, foram atacados por grupos de moradores armados de pedras, garrafas, pistolas e espingardas, o que deu início a tiroteios que deixaram dezenas de mortos e feridos. Acredita-se que policiais à paisana tenham atuado junto com os moradores para atacar os membros da Irmandade Muçulmana.

Das 37 mortes, pelo menos 12 ocorreram em choques na Praça Ramsés, no Cairo. Mas a violência não ficou restrita à capital egípcia. Houve confrontos também em cidades da região do Delta do Rio Nilo e em Ismailiya, no Canal de Suez.

A mobilização de hoje foi batizada como "dia da ira" e foram convocados para protestar contra a morte de 638 pessoas durante uma operação das forças de segurança para desmantelar acampamentos de protestos organizados para exigir a volta do presidente Mohammed Morsi, deposto em um golpe militar no início de julho. Fonte: Associated Press.