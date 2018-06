Egito: 43 policiais mortos em confrontos

A violência tomou conta do Cairo e de diversas cidades do Egito na manhã desta quarta-feira, depois de a polícia ter usado veículos blindados, tratores e helicópteros para desmantelar dois acampamento de protesto na capital pela restauração do presidente deposto Mohammed Morsi.

Segundo Ibrahim, partidários do presidente deposto atacaram 21 delegacias e depredaram sete igrejas em diferentes partes do país. Os manifestantes também invadiram a sede do Ministério das Finanças do Egito e ocuparam o piso térreo.

Dois generais e dois coronéis figuram entre os 43 policiais mortos. A repressão aos protestos resultou na morte de 149 civis, segundo dados do Ministério da Saúde. Fonte: Associated Press.