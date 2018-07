Egito: 7 mortos em confrontos no Cairo

As mortes ocorreram em três diferentes confrontos, prosseguiram as fontes hospitalares, mas não havia mais detalhes disponíveis.

Os choques entre simpatizantes e opositores do governo ocorrem menos de 24 horas antes do encerramento do prazo dado pelo exército para que Morsi e seus detratores cheguem a um acordo. O exército ameaça intervir na situação se nenhum acordo for alcançado até as 16h locais de amanhã (11h em Brasília).

Empossado há um ano, Morsi é o primeiro presidente democraticamente eleito da história do Egito. As Forças Armadas, que controlaram a política egípcia por mais de meio século até a deposição de Hosni Mubarak, em 2011, elaboraram um plano por meio do qual pretendem suspender a Constituição do país, dissolver o Legislativo e estabelecer um governo interino. Fonte: Associated Press.