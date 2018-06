Egito acusa 75 por mortes em estádio A Procuradoria do Egito acusou ontem de homicídio e negligência 75 pessoas - entre elas 1 ex-chefe de segurança e 8 policiais - pelo distúrbio que deixou 74 mortos após uma partida de futebol em Port Said, no início de fevereiro. O confronto indignou o país e provocou protestos contra o governo militar interino.