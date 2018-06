Egito acusa grupo islamita de ter ala armada Autoridades egípcias acusaram o ex-presidente da Irmandade Muçulmana de formar uma ala militar para organizar ataques a forças de segurança em uma província do sul. Isso colocaria mais uma sombra sobre a já difícil situação na segurança do país árabe mais populoso do mundo, impactado por uma série de ataques com bombas desde que o Exército expulsou o ex-presidente Mohammed Morsi em um golpe apoiado pela população em julho do ano passado.