Egito adota medidas contra recrutamento por extremistas

Segundo os oficiais, egípcios com idade entre 18 e 40 anos vão precisar pedir uma liberação de segurança no Cairo antes de partirem para a Turquia. Cerca de 200 pessoas já foram barradas apenas nas últimas 24 horas.

O porta-voz do Ministério do Interior Hany Abdel-Latif disse que a nova medida foi um esforço para prevenir que egípcios viajem para a Turquia com o intuito de se unir a grupos de militantes na Síria. Oficiais de segurança estimam que centenas de egípcios estejam lutando ao lado de grupos na Síria e no Iraque.

Oficiais aeroportuários afirmam que egípcios já precisavam de permissão prévia para viajar à Síria, ao Iraque e à Jordânia. Eles não se identificaram porque não estavam autorizados a dar informações para a imprensa. Fonte: Associated Press.