Egito anuncia reconhecimento oficial do Sudão do Sul

CAIRO - Um funcionário do Ministério de Relações Exteriores do Egito disse nesta terça-feira, 5, que o país vai reconhecer o Sudão do Sul após a separação do país da parte norte, marcada para o sábado, 9.

Veja também:

FOTO DO DIA: Soldados ensaiam para festa de independência

Mohammed Mursi disse ao jornal Al-Ahram que o Egito vai nomear seu novo embaixador em Juba no mesmo dia em que o Sudão do Sul declarar sua independência do norte.

O Sudão do Sul vai se tornar o mais novo país do mundo no próximo sábado. O rio Nilo, a principal fonte de água do Egito, corta o Sudão. O Nilo Branco, um dos dois principais afluentes do rio, corre pelo sul do Sudão.

O Egito teme que o Sudão do Sul independente possa ficar sob influência dos países rivais da bacia do Nilo e afetar sua parcela na água do rio.