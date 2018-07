O candidato da Irmandade Muçulmana, Mohammed Morsi, disputa a presidência com Ahmed Shafiq, que foi primeiro-ministro do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak, deposto no ano passado.

Segundo comunicado da comissão, o resultado do pleito será conhecido às 10h deste domingo, pelo horário de Brasília. As informações são da Dow Jones.