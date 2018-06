Egito começa a cavar nova seção do Canal de Suez O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sissi, inaugurou nesta terça-feira as escavações de uma nova seção do Canal de Suez, eixo que liga o porto de Said, no Mar Mediterrâneo, a Suez, no Mar Vermelho. De acordo com o líder egípcio, o projeto, que deve custar US$ 4 bilhões, deve ficar pronto no ano que vem.