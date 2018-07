Egito condena 14 extremistas que participaram de ataques no Sinai

CAIRO - Um tribunal egípcio condenou 14 homens de uma seita extremista à morte por enforcamento, responsabilizando os acusados por ataques contra a polícia na Península do Sinai. Os 14 são membros da seita El Tawihd wi al Jihad, do movimento Takfiri, grupo extremista islâmico que considera os outros muçulmanos como apóstatas.

Veja também:

Tiroteio na fronteira com Egito mata 4

Ataques podem levar Israel e Egito a rever acordo de paz

O líder da seita foi executado pelo governo do Egito em 1978, quando Anwar Sadat era presidente. Seis dos acusados estavam presentes quando as sentenças foram pronunciadas nesta segunda-feira, 24, por um tribunal na província de Ismaília, no Canal de Suez, enquanto oito estão foragidos e foram condenados à revelia.

Em junho de 2011, homens armados da seita atacaram uma delegacia de polícia e uma agência bancária no Sinai, matando um civil e alguns policiais. O grupo também é acusado de atacar a delegacia de El-Arish, no Sinai.

Em agosto, militantes atacaram tropas egípcias no Sinai, matando 16 soldados. Na sexta-feira passada, extremistas armados e vestindo cintos explosivos abriram fogo contra soldados israelenses na fronteira, matando um. Não se sabe se os extremistas que conduziram esses ataques eram Takfiri.

O tribunal emitiu as sentenças de morte após as supremas autoridades religiosas no país terem aprovado as execuções, como ocorre nas sentenças de morte sob o sistema jurídico do Egito.

Com AP