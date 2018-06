Egito condena 683 pessoas à morte

CAIRO - O Tribunal Penal de Minia, no sul do Egito, condenou à morte nesta segunda-feira, 28, 683 seguidores da Irmandade Muçulmana por cometer atos de violência por terrorismo e envolvimento na morte de manifestantes contrários ao presidente deposto Mohamed Morsi. O Tribunal Penal de Minia, no sul do país, ordenou remeter os expedientes dos processados ao mufti do Egito, Shauqui Alam, máxima autoridade religiosa, o que segundo o sistema judiciário egípcio significa que foram condenados à morte.

A maioria destas pessoas foram julgadas à revelia, enquanto entre os detidos se encontram alguns dirigentes islamitas, como Badía, que enfrenta acusações de atacar instituições públicas e a delegacia do distrito de Al Edua.

Em outro caso, o presidente do tribunal, o juiz Said Youssef, ditou pena de morte firme para 37 pessoas e prisão perpétua para outras 491 por seu envolvimento em atos violentos.

Este segundo grupo de mais de 520 pessoas tinha sido condenado à pena capital em 24 de março e seus processos tinham sido remetidos ao mufti de forma provisória para que este emitisse uma sentença não vinculativa.

As famílias explodiram em prantos e gritos ao conhecer as sentenças, e insistiram em que seus familiares são inocentes.

A decisão judicial de condenar à morte esse número tão elevado de pessoas não tem precedentes na história do Egito e despertou a críticas de países ocidentais e de organismos de direitos humanos. / EFE