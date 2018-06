Egito condena ataque aéreo israelense contra Síria

O comunicado divulgado pelo gabinete do presidente Mohammed Morsi diz que o Egito "desaprova fortemente" o derramamento de sangue e o uso da força militar síria contra seu próprio povo. Mas também condena a violação da soberania síria e "a exploração de sua crise interna sob qualquer pretexto". O texto diz também que os ataques israelenses "aumentam a complexidade da situação".

O Egito lançou uma oferta para encerrar, de forma pacífica, os dois anos de guerra civil, na qual o presidente Bashar Assad luta contra os rebeldes, que tentam derrubá-lo. O gabinete de Morsi diz que os ataques israelenses são um "verdadeiro teste" para o comprometimento da comunidade internacional com o respeito da lei internacional. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.