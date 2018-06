Egito confirma primeiro caso de vírus da MERS Autoridades do Egito detectaram o primeiro caso do vírus semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) no país. Segundo informações da agência estatal de notícias, um engenheiro civil de 27 anos de idade foi diagnosticado na manhã deste sábado, depois de regressar de uma viagem à Arábia Saudita, centro da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). O paciente está sob quarentena desde sexta-feira (25), logo após sua chegada no aeroporto do Cairo.