Egito confirma sentença de morte para mais de 180 Um líder espiritual da Irmandade Muçulmana e mais de 180 outros foram sentenciados a morte neste sábado por uma corte egípcia no último julgamento em massa envolvendo a deposição do presidente do país no ano passado. A condenação dada pela corte criminal de Minya é a maior sentença de morte em massa já determinada na história recente do Egito. É a segunda sentença para o líder da Irmandade Muçulmana, Mohammed Badie, desde que se iniciou a repressão contra seu grupo.