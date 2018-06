Egito: confrontos deixam três mortos e 59 feridos

Pela primeira vez durante a tempestuosa transição, desde a queda do presidente Hosni Mubarak em fevereiro de 2011, islamitas linha-dura estiveram na linha de frente dos confrontos de rua com as tropas, ação que representa uma mudança de atitude de grupos que anteriormente permaneciam fora dos confrontos diretos com os militares. Mubarak, que está sob julgamento, completou nesta sexta-feira 84 anos em um hospital no Cairo.

"Um toque de recolher foi imposto na praça Abbassiya ao redor do Ministério da Defesa e das áreas vizinhas", disse o general Mukhtar al-Mulla, que integra o Conselho Supremo das Forças Armadas. Mulla afirmou que o toque de recolher irá durar até as 7h da manhã do sábado.

Os dois civis mortos tinham ferimentos provocados por tiros, enquanto o soldado morreu porque levou um tiro no estômago, informou a agência estatal de notícias Mena.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.