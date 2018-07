Egito congela bens do último premiê da era Mubarak O Ministério da Justiça do Egito ordenou neste domingo o congelamento dos bens do então primeiro-ministro durante o governo de Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, que enfrenta julgamento por suposta corrupção, reportou a mídia estatal. A decisão também se aplica às três filhas de Shafiq.