Erdogan fez as declarações em entrevista recente com a CNN. O diplomata turco de mais alto escalão no Egito já foi convocado neste mês após Erdogan chamar o presidente egípcio de "tirano ilegítimo".

As relações entre o Egito e a Turquia azedaram desde que o exército egípcio derrubou no ano passado o governo da Irmandade Muçulmana, que Erdogan apoia.

(Reportagem de Yasmine Saleh)