Egito cria zona de tampão na fronteira com Gaza

A medida foi adotada quatro dias após militantes atacaram um posto do Exército egípcio, deixando pelo menos 31 soldados mortos na região rebelde no norte da Península do Sinai. Após o ataque, o Egito declarou estado de emergência e toques de recolher. As autoridades também fecharam indefinidamente a fronteira com Gaza, a única passagem não israelense para a faixa de terra.

A zona tampão vai incluir trincheiras cheias de água para impedir a escavação de túneis. Ela terá 500 metros de largura estendidos ao longo do 13 quilômetros.

Oficiais do Exército conversaram com moradores e deram inicialmente 48 horas para que deixassem a área, mas tiveram de rever o prazo após protestos. Grupos de residentes estão negociando com autoridades locais a extensão da data.

Forças egípcias lançaram uma ofensiva no norte do Sinai contra militantes islâmicos que transformaram várias áreas em fortalezas nos últimos três anos, destruindo muitos dos túneis que conectam a região com Gaza. Fonte: Associated Press.