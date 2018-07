Egito demite chefe da segurança no norte do Sinai O ministro do interior do Egito demitiu neste domingo o chefe das forças de segurança no norte do Sinai na tentativa de restaurar a ordem em al-Arish, afirmaram fontes da área de segurança, um dia após três policiais serem mortos e as reclamações de colegas das vítimas de que eles não estão suficientemente equipados.