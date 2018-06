Egito deporta 3 membros da rede de televisão Al-Jazeera Autoridades egípcias informaram que deportaram três membros de uma equipe de televisão da rede Al-Jazeera, baseada no Catar, após terem sido detidos por quase uma semana e acusados de trabalhar de forma ilegal. Uma autoridade do aeroporto de Cairo afirmou que o correspondente Wayne Hay, o câmera Adil Bradlow e o produtor Russ Finn deixaram Cairo com destino a Londres neste domingo.