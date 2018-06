Egito deve agir contra manifestantes a favor de Morsi Forças do Egito devem agir, nas próximas 24 horas, contra manifestantes a favor do presidente deposto Mohamed Morsi, reunidos em dois acampamentos no Cairo, informaram fontes oficiais de segurança. Um oficial sugeriu, inclusive, que a ação contra as manifestações pode ocorrer no início desta segunda-feira, dia 12.