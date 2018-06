Egito deve garantir liberdades para recuperar economia O presidente do Conselho Europeu, Herman van Rompuy, disse ao presidente egípcio que as garantias de liberdade de expressão e religião são essenciais para atrair investidores estrangeiros e turistas ao país árabe. Ele afirmou que a democracia genuína só pode ser alcançada por meio de consensos e inclusões. Rompuy se reuniu neste domingo com Mohammed Morsi, que enfrenta uma crise econômica decorrente de dois anos de turbulência política no Egito.