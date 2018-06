Egito disse que não encontrou evidências de terrorismo ligadas à queda de avião russo

CAIRO - O Egito informou nesta segunda-feira, 14, que não encontrou, até o momento, evidências de terrorismo ou outras ações ilegais ligadas à queda de um avião de passageiros russo no Sinai, que matou todas as 224 pessoas a bordo no dia 31 de outubro.

O investigador Ayman el-Muqadam afirmou em um comunicado que uma apuração preliminar do acidente não mostrou indícios de qualquer ato criminoso. O texto indica também que essa não deve ser a conclusão do caso e que o comitê "continua seu trabalho".

A Rússia e governos ocidentais disseram que o Airbus A321 operado pela Metrojet, nome comercial da empresa Kogalymavia, provavelmente foi derrubado por uma bomba. O grupo jihadista Estado Islâmico alegou que colocou um explosivo a bordo.

Contudo, o Ministério da Aviação Civil do Egito informou no relatório preliminar que "o comitê técnico de investigação não encontrou até o momento qualquer indicação de intervenção ilegal ou ação terrorista".

O avião decolou de Sharm el-Sheikh, popular balneário no mar Vermelho para turistas russos e britânicos, com destino a São Petersburgo. /REUTERS e ASSOCIATED PRESS