Egito diz que reféns americanos foram libertados

O sequestrador, Jirmy Abu-Masuh, afirma que liberou os reféns após a polícia ter prometido que trabalharia para tirar seu tio da prisão. Ele conversou com a Associated Press por telefone após soltar os reféns, dizendo que teve misericórdia pois as vítimas não tinham nada a ver com sua disputa.

Os reféns eram da cidade de Boston, Estados Unidos. Eles foram pegos na sexta-feira quando viajavam por uma estrada no Sinai em direção a um monastério cristão. As informações são da Associated Press.