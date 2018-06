Egito diz que soldados foram mortos em atentado com carro-bomba O governo do Egito disse que dois soldados foram mortos na explosão de um carro-bomba no norte da península do Sinai. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, em nota divulgada em um site jihadista. O ministro do Interior egípcio disse que outros 16 oficiais ficaram feridos no atentado neste sábado na cidade de el-Arish. O carro, que estava estacionado no acostamento de uma rodovia, explodiu quando o veículo com os soldados passou, de acordo com o governo.