Egito diz que solução para a crise é 'iminente'

CAIRO - O ministro de Justiça do Egito, Ahmed Mekki, disse nesta segunda-feira, 26, que é "iminente" uma resolução à crise política originada pela decisão do presidente Mohamed Morsi de aumentar seus poderes. Com a declaração, Mekki tenta esfriar os ânimos.

Ele falou a jornalistas horas antes de Morsi se encontrar com membros do Judiciário do país para discutir o decreto anunciado na última quinta-feira.

O decreto define que o presidente pode tomar, em caráter definitivo e irrevogável, "qualquer decisão ou medida para preservar a revolução", o que deu início a uma nova queda de braço com o Judiciário em um momento no qual um painel tenta elaborar uma nova Constituição para o país.

Mekki tem sido intermediador do presidente e do Judiciário na tentativa de abater a crise, apesar de não dizer qual deve ser a solução iminente. Morsi reuniu-se hoje com o Conselho Superior de Justiça do país e com o Tribunal de Apelação para tentar minimizar a crise.

A oposição a Morsi acusou-o de estar assumindo "poderes ditatoriais", e prometeu continuar os protestos nas ruas até que o presidente volte atrás.

As informações são da Associated Press