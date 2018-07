Egito e Israel trocam prisioneiros

JERUSALÉM - Os governos de Israel e do Egito efetuaram nesta quinta-feira, 27, a troca de prisioneiros que haviam acordado na semana passada. Foram libertados 25 egípcios, que cruzaram a fronteira em direção ao Egito em troca do cidadão israelense americano Ilan Grapel, de 27 anos, detido em junho no Cairo e acusado de espionagem.

Todos os 25 egípcios estavam presos em Israel sob acusações criminais, a maioria relacionada ao tráfico de drogas. A televisão estatal do Egito apresentou os 25 como "heróis" e asrah, palavra árabe para prisioneiro de guerra. Grapel foi libertado no Cairo e já voltou para Tel-Aviv, informou a televisão israelense.

Israel Hasson, parlamentar israelense que participou das negociações para libertar Grapel, disse à Associated Press que o jovem de 27 anos estava bem e "sorria" quando saiu da prisão. Hasson e outro político israelense escoltaram Grapel no voo de uma hora do Cairo a ao Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel-Aviv.

O governo dos Estados Unidos elogiou a troca e espera que ela sirva para melhorar os laços diplomáticos entre os dois países, abalados nos últimos meses. "O tratado de paz egípcio-israelense é um elemento vital para a paz e a estabilidades regionais e nós apoiamos o compromisso sustentado às suas provisões", disse Victoria Nuland, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

Os prisioneiros egípcios foram libertados mais cedo. Eles fizeram a viagem por terra até a fronteira egípcia. Imagens da televisão egípcia mostraram alguns dos presos beijando o asfalto e entrando no Egito através de um portão metálico azul na passagem da fronteira. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.