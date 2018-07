Egito: ElBaradei desiste de tentar presidência

"Minha consciência não permite que eu concorra à presidência ou a qualquer posto público a menos que haja uma democracia real", afirmou ElBaradei em comunicado. Ele elogiou os jovens revolucionários que lideraram grandes protestos populares que culminaram na queda do presidente Hosni Mubarak, no ano passado, mas disse que "o antigo regime não caiu".

Mubarak foi deposto em fevereiro do ano passado. Desde então, o país tem sido liderado por uma junta militar, que realiza um longo e complexo processo de eleições parlamentares. Segundo os militares, a intenção é que ocorram eleições presidenciais mais tarde neste ano, mas muitos manifestantes criticam a demora no processo e o fato de ele não ser conduzido pelos civis. As informações são da Dow Jones.