Egito estende votação para presidente até amanhã

Em um anúncio algumas horas antes do fechamento dos locais de votação no segundo e final dia do pleito, autoridades eleitorais anunciaram a extensão do prazo para o comparecimento às urnas, fazendo o anúncio pela TV estatal, sem explicar, no entanto, os motivos.

Os aparentes baixos níveis de participação mancham a esperança da eleição do marechal reformado Abdel Fattah al-Sisi, que tem o apoio do governo interino e de parte da população, que sofre com a instabilidade econômica e política desde a deposição de Hosni Mubarak, em 2011. Fonte: Dow Jones Newswires.