Egito: Exército afasta Morsi e suspende constituição O exército do Egito afastou o presidente Mohammed Morsi, suspendeu a constituição do país e prometeu convocar eleições em breve. Em pronunciamento na televisão estatal egípcia, o general Abdel Fatah al-Sisi afirmou que Morsi será substituído provisoriamente pelo presidente do Tribunal Constitucional.