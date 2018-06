Egito: Exército mata 60 supostos militantes no Sinai O exército do Egito matou 60 supostos milicianos islâmicos e deteve 103 suspeitos em ações militares na Península do Sinai no decorrer do último mês. As cifras foram divulgadas nesta quarta-feira pelo coronel Ahmed Mohammed Ali, porta-voz do exército egípcio. Ele não divulgou as identidades dos supostos milicianos mortos e detidos.