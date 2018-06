Egito fecha passagem de Rafah após ataque no Sinai

Na semana passada, o Egito havia dito que fecharia a passagem por tempo indeterminado, mas a travessia foi parcialmente reaberta no sábado, de acordo com o ministério do Interior de Gaza.

A decisão de fechar a passagem ocorreu depois que 24 policiais egípcios foram mortos em uma ofensiva na região. A travessia de Rafah é o único meio que a maioria dos palestinos em Gaza tem para deixar o território.

Militantes dispararam granadas propelidas por foguete contra dois ônibus de viagem da cidade de Rafah no lado egípcio da fronteira com Gaza, disseram fontes de segurança e de saúde.

Três outras pessoas ficaram feridas, disse o Ministério do Interior, culpando "grupos terroristas armados" pelo ataque no Sinai. Fonte: Dow Jones Newswires.