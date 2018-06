Egito forma painel para revisar mudanças na Constituição O governo interino do Egito nomeou um comitê com 50 integrantes, dominado por políticos seculares e figuras públicas, para revisar as emendas propostas à Constituição. O porta-voz da presidência, Ihab Badawi, afirmou que o comitê se reunirá em 8 de setembro para começar as discussões sobre as mudanças propostas por um grupo de juízes.