Egito: Governo impõe toque de recolher noturno O governo interino do Egito anunciou nesta quarta-feira a imposição de um toque de recolher no Cairo e mais dez províncias do país depois de 95 pessoas terem sido mortas na repressão aos protestos pela volta da democracia no país. O toque de recolher noturno terá validade de um mês.