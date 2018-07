Egito impõe toque de recolher após confrontos Novos dados divulgados pelo governo egípcio indicam que pelo menos 23 pessoas morreram e 174 ficaram feridas nos confrontos ocorridos neste domingo entre cristãos coptas e as forças de segurança no Cairo. Os violentos confrontos tiveram início na noite deste domingo do lado de fora do prédio da televisão estatal, que fica perto do Rio Nilo, na capital egípcia. Os cristãos protestavam contra o recente ataque a uma igreja.